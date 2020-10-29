Более 1,3 млн жителей США остались без электричества из-за урагана "Дзета"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 млн жителей американских штатов Луизиана, Оклахома, Алабама, Миссисипи и Техас остались без электричества из-за мощного урагана "Дзета". Такие данные опубликованы на американском портале poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в США.

Общее число домохозяйств, лишенных электроснабжения, по состоянию на 10.00 по минскому времени, превышает 1,385 млн. Наибольшее число повреждений линий электропередачи зафиксировано в Луизиане.

Как минимум один человек погиб из-за урагана "Дзета", сообщает Associated Press. Это 55-летний мужчина, которого ударило током из-за обрушенной линии электропередачи в Новом Орлеане (штат Луизиана). Жителям города посоветовали в ближайшее время по возможности оставаться в закрытых помещениях.

Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс в своем Twitter предупредил жителей штата о множестве повреждений ЛЭП. Эдвардс напомнил о технике безопасности во время стихийного бедствия, в том числе об аккуратном обращении с переносными электрогенераторами.

В данный момент ураган, обрушившийся 28 октября на побережье Луизианы, ослаб до тропического шторма над центральной частью штата Алабама, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами. По данным центра, в настоящее время максимальная скорость ветра в пределах шторма составляет около 30,5 м/с. Он находится в 40 км к юго-востоку от города Таскалуса в штате Алабама и движется на северо-восток со скоростью 50 км/ч. Отмечается, что для штатов Алабама и Флорида сохраняется угроза сильных ветров.-0-

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