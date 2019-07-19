Более 13 тыс. жителей американского города Мадисон остались без электричества

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 13 тыс. жителей города Мадисон в штате Висконсин (США) остались без электричества из-за пожара на подстанции, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN .

Пожар вспыхнул утром. Сообщается, что возгорание было вызвано исключительно техническими неисправностями и никак не связано с чрезвычайно жаркой погодой - в течение дня температура воздуха в городе может достигать 40 градусов тепла.

На данный момент сотрудники компании Madison Gas and Electric, обеспечивающей электроснабжение города, делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.-0-