Более 13 тыс. жителей американского города Мадисон остались без электричества

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 13 тыс. жителей города Мадисон в штате Висконсин (США) остались без электричества из-за пожара на подстанции, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию
Пожар вспыхнул утром. Сообщается, что возгорание было вызвано исключительно техническими неисправностями и никак не связано с чрезвычайно жаркой погодой - в течение дня температура воздуха в городе может достигать 40 градусов тепла.
На данный момент сотрудники компании Madison Gas and Electric, обеспечивающей электроснабжение города, делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.-0-
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