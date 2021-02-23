Более 130 пропавших без вести при сходе ледника в Индии объявлены погибшими

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Индии сообщило, что 136 человек, пропавших без вести после стихийного бедствия в Уттаракханде, объявлены мертвыми. Об этом сообщает газета The Hindu.

Администрация штата Уттаракханд официально уведомила родственников пропавших, что можно обратиться за свидетельством о смерти. Кроме того, число тел, обнаруженных во время спасательных работ, достигло 70.

Ледник сошел утром 7 февраля в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Разрушена строившаяся плотина электростанции. Причины катастрофы не названы, но исследователи полагают, что обильный снегопад в сочетании с повышением температуры могли спровоцировать обрушение ледника.-0-

Фото The Hindu