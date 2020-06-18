Более 1,38 млн человек пострадали от ливней в китайской провинции Хунань

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,38 млн человек пострадали от непрекращающихся ливней в провинции Хунань в центральном Китае, сообщает Синьхуа.

С 29 мая провинция оказалась под пятикратным натиском ливней, из-за которых было эвакуировано 53 тыс. человек. Сильные дожди стали причиной обрушения 1 605 построек.

Власти направили 263 тыс. человек для патрулирования и аварийно-спасательных работ.

По прогнозам метеорологических служб, после 18 июня в провинции Хунань вновь ожидаются затяжные сильные дожди, наводнения.-0-