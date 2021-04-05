Более 14 тысяч домов остались без света из-за ледяного дождя на юго-востоке Канады

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 14 тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате ледяного дождя, обрушившегося на канадскую провинцию Новая Шотландия, сообщает МИР 24 со ссылкой на телеканал CBC.

Стихия ударила по восточному побережью страны – больше всего от нее пострадала провинция Новая Шотландия. Там в результате непогоды были повреждены линии электропередач, без света остались более 14 тысяч человек.

В настоящий момент экстренные службы занимаются устранением последствий непогоды. Власти обещают завершить ремонт до вечера воскресенья. Сообщений о пострадавших не поступало.-0-