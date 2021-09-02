Более 15 млн доз вакцины от COVID-19 выбросили в США с марта

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15,1 млн доз вакцины от COVID-19 выбросили в США с начала марта, при этом количество может оказаться заниженным, сообщает телеканал NBC News.

По информации телеканала, четыре национальные сети аптек сообщили о более чем 1 млн потерянных доз у каждой из них за последние полгода. Больше всего потеряла компания Walgreens - почти 2,6 млн доз вакцины.

Данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, не являются исчерпывающим, поскольку отсутствует информация о некоторых штатах и федеральных поставщиках препаратов. В связи с этим реальное количество выброшенных доз может оказаться гораздо большим.

В отчете не поясняется причина, по которой дозы вакцины были выброшены. Телеканал сообщает, что существует ряд причин, по которым места вакцинации могут отмечать дозы как испорченные: от нарушения целостности сосуда или неправильного разбавления вакцины до неисправности оборудования для хранения ампул.

При этом отмечается, что количество выброшенных доз по-прежнему составляет небольшую часть от общего количества доз, вводимых в США.

В то же время данные показали, что США потратили впустую гораздо больше доз вакцины, чем многие бедные страны имеют для всего своего населения.

"Это действительно трагично, что мы сталкиваемся с ситуацией, когда вакцины тратятся впустую, в то время как во многих африканских странах не было вакцинировано даже 5% населения", - сказала Шарифа Секалала, доцент кафедры права глобального здравоохранения в Уорикском университете Англии, изучающая неравенство по инфекционным заболеваниям.-0-