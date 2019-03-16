Более $1,5 млн собрали для пострадавших при стрельбе в Новой Зеландии

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более $1,5 млн собрали для помощи семьям жертв и пострадавшим в результате теракта в Новой Зеландии, деньги на данный момент пожертвовали свыше 35 тыс. человек. Такая информация размещена на официальной странице новозеландского фонда Givealittle, сообщает БЕЛТА.

Средства будут использованы для предоставления поддержки и ресурсов людям, пострадавшим от перестрелок в Крайстчерче и членам их семей.

Как сообщалось, 15 марта в двух мечетях города Крайстчерча (остров Южный) произошла стрельба. По данным местных властей, 49 человек погибли. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Задержаны подозреваемые в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, сегодня суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.-0-