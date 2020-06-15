Более 15 тыс. домов и квартир в Японии остались без воды из-за аварии

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 15,3 тыс. частных домов и квартир в японском городе Хитати на северо-востоке главного острова страны Хонсю остались без воды из-за масштабной аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В пострадавшие районы направлены автоцистерны для снабжения водой в приоритетном порядке школ и медучреждений.

В качестве причины произошедшего в городе Хитати власти называют разрыв водопровода, из-за чего в одном из районов забил фонтан. Он затопил одну из центральных улиц города.

К настоящему времени разрыв водопровода уже устранили, продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.-0-