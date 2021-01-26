Более 150 человек задержаны во время вечерних беспорядков в Нидерландах

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Нидерландов задержали более 150 человек во время беспорядков, вызванных введением в стране комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

"Задержаны как минимум 150 человек, - отметил глава полиции Виллем Вуленерс. - К настоящему моменту в большинстве городов страны вновь воцарилось спокойствие. Исключение составляют Роттердам и Хертогенбос, куда направлен спецназ для разгона демонстрантов". Ранее сообщалось о 70 задержанных.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, проблемы вечером 25 января наблюдались также в Амстердаме, Гелене, Зволле, Тилбурге и Харлеме.

Беспорядки в различных нидерландских городах наблюдаются уже третий вечер подряд. Их основными участниками является агрессивно настроенная молодежь. Практически везде акции протеста проходят по одному и тому же сценарию: ближе к началу комендантского часа на улицу выходят толпы людей, которые отказываются выполнять требования полиции и целенаправленно идут на конфронтацию. Нередко демонстранты бьют витрины магазинов, переворачивают машины и забрасывают блюстителей порядка петардами и камнями. Для их разгона сотрудники правоохранительных органов используют собак, а также пускают в ход дубинки, водометы и слезоточивый газ.

Основное недовольство молодежи вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 4:30.

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За последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились свыше 952 тыс. человек. Более 13,5 тыс. инфицированных умерли.-0-