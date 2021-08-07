Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 городов Франции станут сегодня местом проведения манифестаций в день общенационального протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Недовольство населения вызвал законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков. Без удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Новые правила вступают в силу в ближайший понедельник. Власти заверяют, что на начальном этапе санкции за их нарушение будут применяться в минимальной степени.

Таким образом, во Франции пройдет четвертый за лето день массовых протестов населения против ужесточения санитарных мер. В частности, 31 июля в манифестациях в стране приняли участие 204 тыс. человек. По оценкам разведслужбы МВД, нынешний день протеста соберет не менее 150-200 тыс. участников. При этом эксперты отмечают, что лишь небольшое число протестующих, порядка 10% из них, относится к группировке "желтых жилетов". В большинстве своем нынешние недовольные властями французы - обычные семейные люди, предприниматели, для которых ужесточенный режим пропусков создает массу препятствий в их работе и каждодневной жизни.

Представитель МВД сообщил, что нынешние протесты вызывают у охранного ведомства немало беспокойств, в частности в связи с вероятностью несанкционированных манифестаций, в том числе в Париже на Елисейских полях и в ближайших к ним кварталах.

Протесты проходят в стране на фоне активно продолжающейся кампании по вакцинации от коронавируса. Одну дозу вакцины получили уже более 44 млн французов, то есть около 66% населения. Полностью привиты около 37 млн человек (более 54% населения).

В стране по положению на вечер пятницы с COVID-19 были госпитализированы 8 368 человек, при этом в реанимации находятся 1 458 человек. Умерли от этой болезни за сутки 60 жителей страны. Все основные показатели эпидемии медленно нарастают во Франции в течение уже трех недель.-0-