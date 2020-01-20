Более 150 объектов "заминированы" в Москве

20 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Более 150 объектов, в том числе все станции Московского метрополитена, проверяют в Москве из-за поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва. Кроме того, угрозы поступают во все больницы города, сообщил источник в экстренных службах.

"Специалисты оперативных служб и кинологи проверяют из-за поступивших сообщений с угрозами взрыва более 150 объектов в Москве. Среди них торговые центры, около 110 школ и детских садов, 11 районных судов, а также все станции Московского метрополитена. Также угрозы взрыва поступили во все больницы города", - сказал собеседник агентства. По данным источника, в настоящий момент эвакуированы в целях безопасности более 10 тыс. человек.

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что метро продолжает работать в штатном режиме.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.-0-