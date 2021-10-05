Более 16 тыс. человек пострадали от проливных дождей на северо-востоке Китая

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 16 тыс. человек в провинции Ляонин на северо-востоке Китая пострадали от проливных дождей, которые обрушились на регион в субботу. Об этом передает Синьхуа со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

Сообщается, что с 20:00 субботы до 6:00 понедельника на большинство районов провинции обрушились умеренные или сильные дожди. Некоторые районы пострадали от ливней и града.

В общей сложности стихийное бедствие затронуло жизни более 16 тыс. человек, 4,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.

Пострадали также значительные площади сельскохозяйственных угодий. Ущерб составил 168 млн юаней - около $26 млн.-0-