Более 163 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано на планете за сутки

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных ВОЗ случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 163 тыс. Количество летальных исходов выросло почти на 4 тыс. Такие данные опубликованы 30 июня на сайте ВОЗ, передает ТАСС.

На 11:00 30 июня в мире были выявлены 10 185 374 инфицированных (+163 865 за сутки) и 503 862 умерших (+3 946 за сутки). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 178 328 новых случаев заражения и 4 153 смертей.

Регион Северной и Южной Америки - на первом месте по числу инфицированных - там зарегистрировано 5 136 705 (+94 219 за сутки). Количество умерших там достигло 247 129 (+2 338 за сутки). В Европе насчитываются 2 692 086 заразившихся (+18 847 за сутки) и 197 254 умерших (+416 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 058 055 (+16 281 за сутки), зафиксировано 24 423 летальных исхода (+535 за сутки).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 537 636. Далее следуют Бразилия (1 344 143), Россия (647 849), Индия (566 840), Великобритания (311 969), Перу (279 419), Чили (275 999), Испания (248 970), Италия (240 436) и Иран (225 205).-0-