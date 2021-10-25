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25 октября 2021, 12:28

Более 1,7 млн нелегальных мигрантов задержаны за последний год на границе США с Мексикой

Мигранты из Гондураса. Фото EPA
Мигранты из Гондураса. Фото EPA

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последний год на границе США с Мексикой было задержано более 1,7 млн человек - это рекордный показатель за всю историю. Республиканцы обвиняют президента Джо Байдена в том, что колоссальный наплыв мигрантов спровоцировало его обещание дать им гражданство, сообщает BBC.

Число мигрантов, задержанных на южной границе США за прошедшие 12 месяцев, побило рекорд 20-летней давности, когда в 2000 году границу пытались нелегально пересечь более 1,6 млн человек.

Попасть в Америку пытались граждане более чем 160 стран. Большинство мигрантов прибыли из Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. В основном это люди среднего возраста - более 1,1 млн человек. При этом, по данным властей США, за последние 12 месяцев границу пыталось пересечь рекордное число детей без сопровождения взрослых - более 145 тыс.

Как сообщает погранично-таможенная служба США, более половины задержанных были депортированы обратно в свои страны.

Также отмечается, что показатель в 1,7 млн задержаний не означает, что были задержаны 1,7 млн разных людей, поскольку многие нелегалы после выдворения повторяли попытку попасть в США, некоторые - не один раз.

Джо Байден обещал быть более гуманным к мигрантам, однако за время его президентства обстановка на южной границе только ухудшилась. Теперь, согласно результатам опроса, проведенного в начале октября, лишь 35% граждан США поддерживают действия Байдена по вопросам миграции.-0-

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