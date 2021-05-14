Более 1,7 тыс. ракет выпустили по Израилю за четыре дня

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 1,75 тыс. ракет было выпущено с территории сектора Газа по Израилю за четыре дня. Армия обороны Израиля опубликовала на своей странице в Twitter информацию, что число погибших израильтян в результате ракетных обстрелов возросло до семи, сообщает ТАСС.

В общей сложности 523 жителя Израиля во время ударов ранены. Ущерб причинен школе, больнице и множеству жилых домов.

"В ответ Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей в секторе Газа, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей (их палестинцы используют для атак на Израиль. - Прим. ТАСС), более 100 боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", - говорится в сообщении.

Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами не прекращающихся с 10 мая израильских ударов по сектору стали 109 палестинцев, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин. Более 620 человек ранены.-0-