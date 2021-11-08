Более 170 человек отравились пиццей в Ереване

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ереване 171 человек обратился за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после того, как съели пиццу в одной из сетей пиццерий "Ташир пицца". Об этом сообщается в Facebook Национального центра по профилактике и контролю за заболеваниями Армении.

"На стационарном лечении находятся 99 пациентов, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести, выписано 72 человека", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Арменпресс, 6 ноября Минздрав республики сообщил о 98 госпитализированных с симптомами, характерными для кишечной инфекции. Пострадавшие употребляли еду в сети пиццерий "Ташир пицца". Все заведения закрыты для проведения проверки.-0-