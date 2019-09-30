Более 170 ДТП произошло в Канаде за сутки из-за первого снега

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый снег в канадском городе Калгари стал причиной множества дорожно-транспортных происшествий. Чуть более чем за сутки, по данным полиции, их произошло свыше 170, сообщает канадский телеканал CBC .

Самой массовой стала авария, в которой столкнулись сразу 16 авто. Всего в результате ДТП, которые случились из-за непогоды, пострадали 13 человек.

Снегопад также стал причиной отмены десятков рейсов в местном аэропорту.

По прогнозам синоптиков, до полудня понедельника, 30 сентября, высота снежного покрова в Калгари может составит до 25 см. В отдаленных районах на юго-западе провинции Альберта она может достигнуть одного метра.-0-