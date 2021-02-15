Более 1,8 млн потребителей в трех штатах США остались без света перед резким похолоданием

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непривычно холодная температура привела к отключению от электроснабжения более 1,8 млн потребителей в американских штатах Техас, Орегон и Вирджиния, сообщает ТАСС.

В Техасе без света и тепла остались 1 408 377 потребителей. В Орегоне обесточено 253 057 домов и предприятий, в Вирджинии - 152 707.

Наиболее серьезная обстановка сложилась в Техасе, где к вечеру воскресенья около половины ветряных энергетических установок не функционировали из-за обледенения. Жителей просят отключить от сети ненужную бытовую технику и не использовать стиральные машины по крайней мере три дня.

По данным синоптиков, в ближайшее время средняя температура воздуха в штате Техас опустится до минус 26 градусов. Из-за сильного порывистого ветра по ощущениям будет холоднее. Как информировала телекомпания ABC, в крупнейшем городе штата Хьюстоне прогнозируется самая холодная погода за последние 122 года.-0-