Более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных ВОЗ случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 189 тыс. По опубликованным 28 июня данным ВОЗ, количество смертей увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 496 тыс., передает ТАСС.

На 11:00 28 июня в мире были зарегистрированы 9 843 073 (+189 077 за сутки) инфицированных и 495 760 умерших (+4 612 за сутки). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 179 316 новых случаев заражения и 6 866 смертей.

Регион Северной и Южной Америки – на первом месте по количеству инфицированных - 4 933 972 (+117 178 за сутки). Количество умерших там достигло 241 931 (+3 169 за сутки). В Европе насчитываются 2 656 437 заразившихся (+16 586 за сутки) и 196 541 умерший (+352 за сутки).

Третью позицию по количеству заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион - там 1 024 222 инфицированных (+17 943 за сутки), зафиксировано 23 449 летальных исходов (+485 за сутки).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 452 048. Далее следуют Бразилия (1 274 974), Россия (634 437), Индия (528 859), Великобритания (310 254), Перу (272 364), Чили (267 766), Испания (248 469), Италия (240 136) и Иран (220 180).-0-