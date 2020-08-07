Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 7 августа 2020
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:19 "Гомельоблимущество" выставило на торги 32 объекта недвижимости Регионы
09:10 Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47% Политика
09:06 В Беларуси для желающих развиваться создано много возможностей - молодой специалист Регионы
08:58 Жилье для удобной жизни. Выгодное летнее предложение – в престижных столичных комплексах, где все сделано для комфорта! Общество
08:48 SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 57 спутниками Starlink Технологии
08:45 Центр безопасности МЧС откроют в Новополоцке Регионы
08:42 Минздрав утвердил инструкцию о финансировании расходов на ЭКО из бюджета Общество
08:37 Под Гродно проведут забег при свете звезд Регионы
08:17 В Круглянском районе по инициативе граждан восстанавливают памятники природы Регионы
08:08 Крутой стал представителем государства в Беларусбанке и Белинвестбанке Экономика
07:46 Детский парк в Пинске планируют обустроить в скандинавском стиле Регионы
07:35 В Манчестере и Турине определятся четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов Спорт
07:20 Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире
07:13 "Брестоблимущество" выставило на торги в августе более 30 объектов недвижимости Регионы
07:01 ДОСЬЕ: К 110-летию народного артиста Беларуси Геннадия Цитовича Культура
07:00 Картина дня: Лукашенко о безопасности во время выборов, сборы в школу и труд в поле с душой Общество
07:00 Лукашенко предложил обсудить на правительственном уровне поставки сельхозпродукции в Кот-д'Ивуар Президент
00:45 Один из 40 человек выжил при крушении судна у берегов Мавритании В мире
00:15 Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы Спорт
06.08.20
06.08.20 23:59 В Китае от чумы умер мужчина В мире
06.08.20 23:30 ФОТОФАКТ: День железнодорожных войск отпраздновали в столичном парке Дружбы народов Регионы
06.08.20 23:05 В Нигерии вооруженные убили более 20 жителей В мире
06.08.20 22:29 В Тихом океане произошло землетрясение В мире
06.08.20 22:26 Лукашенко: народы сами выведут нас к лучшему Президент
06.08.20 22:14 Лукашенко: у меня мандража никогда перед выборами не было Президент
06.08.20 22:09 "Шахтер" одолел брестское "Динамо", упрочив свое лидерство в чемпионате Беларуси Спорт
06.08.20 22:08 Лукашенко ответил на вопрос о демократичности выборов в Беларуси Президент
06.08.20 21:53 Введение карантина в Беларуси привело бы к снижению ВВП не менее чем на 10% - Бельский Экономика
06.08.20 21:45 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 46 районах Беларуси Общество
06.08.20 21:41 Хоккеисты "Гомеля" крупно выиграли у "Витебска" в поединке Кубка Салея Спорт
Все новости
Все новости
В мире
07 августа 2020, 07:20

Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Санкт-Петербурге с 8 августа возобновляются массовые мероприятия и работа аттракционов
Белорусам разрешили въезд в Черногорию без ограничений с 7 августа

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 19 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 19 007 938, умерли 713 406 человек. Всего выздоровели 11 482 467 инфицированных. Больше всего случаев заражения (4 881 974) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (2 912 212) и Индия (1 964 536).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 871 894 случая заражения, выздоровели 676 357 человек, умерли 14 606.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус статистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Global Look Press Один из 40 человек выжил при крушении судна у берегов Мавритании
Фото Синьхуа В Китае от чумы умер мужчина
Фото AP Photo В Нигерии вооруженные убили более 20 жителей
Фото Reuters В Тихом океане произошло землетрясение
Фото France Bleu Мужчина захватил заложников в банке французского Гавра
Фото trip-together.ru В Санкт-Петербурге с 8 августа возобновляются массовые мероприятия и работа аттракционов
Главное
Во время совещания "У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей" - Лукашенко о безопасности во время выборов
Лукашенко поделился воспоминаниями о Ельцине и рассказал о переговорах с Путиным
Правительство до конца года подготовит комплексные предложения по развитию сахарной отрасли - Головченко
Жилье для удобной жизни. Выгодное летнее предложение – в престижных столичных комплексах, где все сделано для комфорта!
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко о безопасности во время выборов, сборы в школу и труд в поле с душой
Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах
Лукашенко о задержанных боевиках ЧВК: мы видели, с кем они связаны, откуда получали команды
Безлимитный мобильный интернет и Wi-Fi-роутер со скидкой - акция от оператора для абонентов "Бизнес Коннект"
Крутой стал представителем государства в Беларусбанке и Белинвестбанке
Правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений
Барсуков: правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства
Труд в поле с душой - репортаж с жатвы в Смолевичском районе
Почти 5 тыс. квартир построят в Могилевской области в этом году
Эксперт: проект по альтернативному подсчету голосов сделан на скорую руку и вызывает много вопросов
Общественные объединения и партии Беларуси сплотились для защиты государственных устоев - обращение
Жаркая погода будет в Беларуси в выходные
Кинофестиваль "Лістапад" пройдет 6-13 ноября
МЧС выдало разрешение на загрузку топлива на первом энергоблоке БелАЭС
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 46 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.