Более 19 тыс. медработников Казахстана получили вакцину "Спутник V"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 19 тыс. медицинских работников Казахстана получили прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По состоянию на 21 февраля вакцину "Спутник V" в Казахстане получили около 19,8 тыс. медицинских работников. Неблагоприятных реакций выявлено не было", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцинация в стране идет по запланированному графику. Прививку в первую очередь получают медработники, педагоги, сотрудники силовых структур и студенты. "Первая партия вакцины поступила в Казахстан из России 31 января. Вакцина была распределена в крупные хабы единого дистрибьютора лекарственных средств "СК-Фармация" в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент и Актобе. Далее ее доставили во все регионы республики", - пояснили в министерстве.

Также сообщается, что производство вакцины "Спутник V" налажено на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. В феврале здесь произвели 90 тыс. доз вакцины, в марте планируют выпустить 150 тыс. доз, а с апреля по июнь производить ежемесячно по 600 тыс. доз.-0-