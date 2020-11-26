Более 2 тыс. беженцев возвращаются в Нагорный Карабах ежедневно - Минобороны РФ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 2 тыс. беженцев возвращаются каждый день из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга, сообщает ТАСС.

"Ежедневно при содействии российских миротворцев более 2 тыс. жителей Нагорного Карабаха, ранее покинувших свои дома из-за ведения боевых действий, возвращаются в места своего прежнего проживания", - отметил Игорь Конашенков.

По словам генерала, всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулись уже более 17 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Также российские миротворцы оказывают помощь в восстановлении мирной жизни, в том числе гуманитарную. Участники миротворческой операции оказали поддержку в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры, теплоснабжения, газопровода в Степанакерте.

"Российскими саперами проверены на наличие взрывоопасных предметов здания и территория двух школ в городе Степанакерте. В них с 1 декабря планируется возобновить учебный процесс", - сказал Игорь Конашенков.

Он уточнил, что специалисты Центра гуманитарного разминирования также очистили от неразорвавшихся мин и снарядов участок дороги на южной окраине Степанакерта протяженностью более 1,5 км. "За сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - сказал представитель Минобороны РФ.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.-0-