Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Испании

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. человек были эвакуированы в Андалусии на юге Испании из-за лесных пожаров, сообщает BBC.

В результате пожара, начавшегося в курортном городе Эстепона, уже погиб один пожарный.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о развертывании военного подразделения по чрезвычайным ситуациям для борьбы с пожаром. Также сообщается, что в тушении пожаров задействован 41 самолет и 25 пожарных машин.

Согласно предварительным данным, полученным со спутника европейской комиссии Copernicus, пожар охватил более 6 тыс. га. В свою очередь испанские СМИ сообщают, что в результате лесных пожаров сгорело около 7,4 тыс. га.

Высокопоставленный чиновник региональной пожарной службы Хуан Санчес назвал пожар "самым сложным" за последнее время. В оперативном центре управления по тушению лесных пожаров сказали, что огонь был "необычайной силы" и распространился в нескольких направлениях.

Региональный директор по охране окружающей среды Кармен Креспо заявила, что пожар, по всей видимости, был начат преднамеренно. На данный момент выяснением причин и обстоятельств пожара занимаются следователи.-0-