Более 2 тыс. человек умерли в США из-за COVID-19

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. человек умерли в США в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников.

В США вечером 28 марта насчитывалось 2 010 жертв коронавируса. Число зараженных составило 121 117. В Чикаго был зафиксирован первый случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого было обнаружено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. На данный момент проводится расследование по выяснению причин смерти ребенка.

Трамп не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк По словам президента США, вместо этого федеральные власти призовут жителей этих регионов жестко ограничить свои передвижения, но официального запрета не будет.

В Канаде количество зараженных - 5 425 человек. Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут. Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент здесь 60 заболевших умерли, 479 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Австрии составляет 8291, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей этой страны. На наличие вируса в Австрии проверено 46,4 тыс. человек, 68 человек умерли.

По информации министерства здравоохранения Израиля, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране 3865. Количество умерших пациентов с этим диагнозом в Израиле составило 12, выздоровели 89 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.-0-