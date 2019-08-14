Более 20 человек госпитализировали в США после курения электронных сигарет

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 22 человека были госпитализированы в нескольких штатах США после курения электронных сигарет. Об этом сообщила телекомпания
12 случаев госпитализации с серьезными проблемами дыхания были зарегистрированы в Висконсине, четыре случая - в Миннесоте, шесть - в Иллинойсе. Большинство из госпитализированных - молодые люди, в том числе подростки, отмечает телекомпания.
Медики выясняют, какие курительные вещества употребляли пациенты и какого именно типа электронные сигареты (вейпы) они использовали.
Телекомпания сообщает, что у четверых подростков, поступивших в детскую больницу Миннесоты, изначально проявлялись признаки респираторной инфекции, похожей на пневмонию. Состояние некоторых из этих больных ухудшилось после госпитализации, их пришлось поместить в реанимацию, в ряде случаев медики были вынуждены подключить пациентов к аппаратам искусственного дыхания.
NBC отмечает, что пока неясно, содержались ли какие-либо токсичные вещества в курительных смесях, которые вдыхали пациенты. Для не вполне сформировавшихся легких подростков вредно курение любых электронных сигарет, так как смеси для вейпов содержат тяжелые металлы и токсичные микрочастицы.-0-
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