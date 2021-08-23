Более 20 человек погибли при наводнении в американском Теннесси

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнения в американском округе Хамфрис (штат Теннесси) увеличилось до 22 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.По данным издания, еще 40 человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются.Округ Хамфрис находится примерно в 100 км от Нэшвилла - административного центра штата Теннесси. Разгул стихии привел к перекрытию дорог и нарушению работы связи.-0-