Более 20 человек погибли при землетрясении в Албании

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильное землетрясение произошло во вторник в Албании. Число жертв продолжает расти, по последним данным, погиб 21 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Подземные толчки магнитудой 6,4 привели к серьезным разрушениям в ряде населенных пунктов страны, наибольший ущерб понесли город Дуррес и албанская столица Тирана.

В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 Эпицентр подземных толчков находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного неподалеку от столицы страны Тираны. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

На данный момент самое важное - это спасти жизни людей, все остальное будет компенсировано позднее", - заявил мэр столицы Эрион Веляй, добавив, что в городе работают экстренные центры размещения оставшихся без крова людей, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.

В связи с сильными повреждениями терминалов в утренние часы приостановил свою работу международный аэропорт в Тиране, через час он вновь открылся для приема пассажиров.

Свою помощь в ликвидации последствий катастрофы и спасении выживших Албании предложили многие европейские страны, а также соседи по региону. Северная Македония, Сербия, Греция, Черногория направили в Албанию команды спасателей, врачей, пожарные бригады и спасательную технику.

На настоящий момент из-под завалов удалось спасти 43 человека, включая одного ребенка. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Всего пострадавшими числятся около 600 человек.

В Тиране, Дурресе и Леже во вторник были отменены занятия в школах.