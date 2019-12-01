Более 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Тунисе

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 22 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом на северо-западе Туниса. Об этом со ссылкой на радиостанцию Mosaic FM сообщает ТАСС.

По данным МВД страны, в результате ДТП пострадал и к настоящему времени госпитализирован 21 человек.

Автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма. В салоне находились 43 пассажира, в том числе школьники. По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону вниз у населенного пункта Айн-Санусси.

МВД Туниса организовало специальную комиссию для расследования инцидента.-0-