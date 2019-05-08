Более 20 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Германии

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии при столкновении скоростного поезда с грузовиком пострадали не менее двух десятков человек, сообщает телерадиокомпания NDR .

Авария произошла в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн близ города Рендсбурга. Отмечается, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их направили в больницы на медицинском вертолете.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают около 100 спасателей разных ведомств. В сети опубликовано видео с места ДТП. На кадрах видно, что грузовик превратился в груду железа, значительные повреждения получил и поезд. С рельсов сошел головной вагон.-0-