Более 20 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Германии

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии при столкновении скоростного поезда с грузовиком пострадали не менее двух десятков человек, сообщает телерадиокомпания
Авария произошла в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн близ города Рендсбурга. Отмечается, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их направили в больницы на медицинском вертолете.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают около 100 спасателей разных ведомств. В сети опубликовано видео с места ДТП. На кадрах видно, что грузовик превратился в груду железа, значительные повреждения получил и поезд. С рельсов сошел головной вагон.-0-
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