Более 20 человек стали жертвами автоаварии в Боливии

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 21 человека погибли в результате автоаварии в центральной части Боливии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы получили прискорбное сообщение, что в результате ДТП с участием автобуса рядом с Морочатой, департамент Кочабамба, погиб 21 человек и 12 пострадали. Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв", - написал президент страны Луис Арсе в Twitter.

По имеющейся информации, автобус, направлявшийся в город Кильякольо, упал в овраг с высоты 200 м. По словам водителя, который находится в больнице, он потерял контроль над машиной после того, как резко затормозил, чтобы не столкнуться с другим автомобилем, который он поздно заметил из-за поднявшейся на дороге пыли.-0-