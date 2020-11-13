Более 20 человек стали жертвами тайфуна на Филиппинах

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 26 человек стали жертвами тайфуна "Вамко", который обрушился на центральный филиппинский остров Лусон, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее телеканал CNN Philippines сообщал о шести погибших.

По информации агентства, из-за разгула стихии в последние дни 14 человек пропали без вести, еще 25 получили травмы. Затопленными оказались десятки тысяч домов. На острове проводят поисково-спасательные мероприятия.

"Вамко" уже 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на Филиппинском архипелаге бушевал тропический шторм "Гони". Тогда из-за вызванных им оползней и наводнений погибли 25 человек и шесть пропали без вести.-0-