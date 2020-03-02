Более 20 детей госпитализировали с отравлением после празднования Масленицы на Кубани

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики госпитализировали 21 ребенка в Краснодаре (РФ) после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне, сообщает ТАСС.
"Госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок, все участвовали в праздновании Масленицы в Губернском микрорайоне. У детей наблюдаются признаки отравления", - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Госпитализированным поставили предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы воды, пищи, смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвовавшие в приготовлении блюд для мероприятия.-0-