Более 20 мигрантов были спасены во Франции при попытке пересечь Ла-Манш

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морские службы Франции в воскресенье спасли в море мигрантов, которые пытались добраться до Великобритании на нескольких самодельных лодках, и возвратили их на французское побережье, сообщает канал BFM TV.
На берег были доставлены 24 человека. Отмечается, что мигранты сами связались с региональным операционным центром мониторинга и спасения на мысе Гри-Нэ. В одной лодке находились 14 человек, в другой - 10. На берегу людей осмотрели медики, после чего ими занялась пограничная служба.-0-