Более 20 мигрантов стали жертвами кораблекрушения у берегов Туниса

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кораблекрушение произошло у берегов Туниса. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информацию представителя тунисского Красного полумесяца.

Сообщается, что на момент крушения в лодке находились свыше 90 человек. На помощь им отправились военно-морские силы Туниса. "В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек, 23 человека утонули", - рассказал источник агентства.

Он уточнил, что на указанном судне африканские мигранты пытались пересечь Средиземное море от Ливии до Италии. Ранее 17 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Туниса. Корабль плыл из ливийского порта Зувара. До этого не менее 28 человек стали жертвами столкновения катера и баржи в Бангладеш. Трагедия произошла на реке Падма в городе Шибчар.-0-