Более 20 полицейских пострадали в беспорядках в американском Мемфисе

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 24 полицейских и два журналиста пострадали в столкновениях правоохранителей с горожанами в американском городе Мемфис в штате Теннесси, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Мемфиса Джима Стрикленда.

Протестовавшие также обрушили бетонную стену около частного предприятия и разбили окна пожарного депо. Многочисленные машины подверглись актам вандализма.

Беспорядки начались минувшей ночью после того, как сотрудники службы маршалов при попытке ареста применили табельное оружие и застрелили мужчину, объявленного в розыск. По данным бюро расследований штата Теннесси, подозреваемый на автомобиле несколько раз врезался в служебную машину полицейских и потом выскочил с оружием в руке.-0-