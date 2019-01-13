Более 20 шахтеров погибли при аварии на шахте в Китае

13 января, Сиань /БЕЛТА - Синьхуа/. Авария произошла в китайской провинции Шэньси на угольной шахте. Погибли шахтеры, оказавшиеся заблокированными под землей.
Обрушение перекрытий в угольной шахте "Лицзягоу" компании Baiji Mining в городе Шэньму произошло 12 января примерно в 16.30 по местному времени. В момент инцидента под землей работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место. Погиб 21 человек - шахтеры, оказавшиеся заблокированными под землей.
В настоящее время ведется расследование, причины аварии выясняются.-0-
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