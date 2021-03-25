Более 20 школ Омска получили сообщения о минировании

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 школ города Омска сегодня утром получили сообщения о минировании, информирует ТАСС.

"В школы поступили сообщения о минировании, сообщений много, в настоящий момент известно более чем о 20 объектах", - сказал собеседник агентства.

Подобные сообщения омские социальные учреждения получали в последний раз осенью прошлого года. В октябре из-за "минирования" были эвакуированы несколько корпусов Омского авиационного колледжа. Все сообщения оказались ложными.-0-