Более 20 тыс. человек эвакуированы в результате наводнения в Китае

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7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. человек эвакуированы во вторник в результате наводнения в китайском городе Чунцин, сообщает Синьхуа.
По данным городской гидрологической станции, в результате ливней, обрушившихся на большую часть города с понедельника по вторник, уровень воды в шести реках на территории Чунцина поднялся выше опасной отметки.
После предупреждения о наводнении началась немедленная эвакуации жителей прибрежных и низменных районов. Как отмечает издание, погибших и пострадавших в городе не зарегистрировано.-0-