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09 декабря 2020, 14:16

Более 20 тыс. человек задержаны во время операции Интерпола против мошенников в сети

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная международная операция по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, которую координировал Интерпол при поддержке Министерства общественной безопасности КНР, завершилась задержанием более 20 тыс. человек и конфискацией более $150 млн.

"Операция под кодовым названием "Первый свет" официально завершилась в ноябре со следующими результатами: обыски проведены по 10,3 тыс. адресов, задержаны 21,5 тыс. операторов, мошенников и лиц, задействованных в схемах по отмыванию денег, заморожены 310 банковских счетов, перехвачены $153,9 млн", - говорится в отчете по итогам спецоперации, проходившей с 1 сентября в 35 странах.

На основе результатов расследования, предшествовавшего операции, Интерпол также распространил три "фиолетовых уведомления" - информационных бюллетеней, касающихся информации о методах работы телефонных и инвестиционных мошенников, а также о схемах, в которых эксплуатируется связанная с пандемией коронавируса ситуация. В полицейской организации подчеркивают, что благодаря доступу в интернет подобные преступления приобретают транснациональный характер, а полученные от жертв деньги также перемещаются на иностранные счета и отмываются за границей.

В качестве примера приводится случай, когда полиция Сингапура задержала мошенника, который использовал поддельные данные сотрудника Интерпола и заставил пожилую женщину снять деньги с банковского счета. Однако расследование показало, что он сам был обманут мошенниками, которые связались с ним под видом сотрудников правоохранительных органов Китая и, предоставив ему фальшивые данные, попросили его изъять средства жертвы.

"Пандемия COVID-19 привела к увеличению числа случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций и социальной инженерии. Операция "Первый свет" достигла успехов, однако в будущем для борьбы с этими угрозами потребуется гораздо более широкая глобальная коалиция правоохранительных органов при содействии Интерпола", - заявил глава Национального центрального бюро Интерпола в Пекине Дуан Даки.-0-

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