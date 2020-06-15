Более 20 высших руководителей ООН африканского происхождения выступили против расизма

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свете убийства полицией чернокожего американца Джорджа Флойда более 20 высших руководителей ООН из стран Африки выступили с заявлением, в котором выразили возмущение проявлениями расизма в стране, принимающей ООН, а также по всему миру. Они призвали не ограничиваться осуждением системного, всепроникающего расизма, а искоренять его, сообщает Центр новостей ООН.

"Весь мир слышал этот крик о помощи", - пишут авторы заявления, напоминая о том, как Джордж Флойд, задыхаясь, просил пощады у полицейского, который почти 9 минут давил ему на горло коленом.

В числе высокопоставленных сотрудников ООН, подписавших заявление в личном качестве, - генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Винни Бьянима и глава Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Наталья Канем.

Вместе с коллегами они напомнили о глубокой травме и страданиях, вызванных расизмом, целых поколений. Как считают авторы заявления, мало осудить проявления дискриминации людей по цвету кожи. Они потребовали от ООН решительных действий, направленных на ликвидацию системного расизма по отношению к гражданам африканского происхождения и другим меньшинствам, и подчеркнули, что в Уставе ООН заложен принцип равноправия всех жителей планеты, независимо от расовой принадлежности, пола, языка или вероисповедания.

ООН сыграла в прошлом важнейшую роль в борьбе с расизмом, отмечают сотрудники организации, будь то конец апартеида в Южной Африке, освобождение бывших африканских колоний или движение за гражданские права в США. Они считают, что сегодня ООН, пользуясь своим авторитетом, должна напомнить, что цель ликвидации расизма еще не достигнута, и призвать сообщество наций смыть позорное пятно расизма с лица человечества.

Подписавшие заявление руководящие сотрудники ООН утверждают, что выражение солидарности с мирными демонстрантами, протестующими против системного расизма и полицейского произвола, вовсе не противоречит их обязательствам в качестве международных гражданских служащих. "Будучи руководителями, мы разделяем воззрения, ценности и принципы, составляющие суть Устава Организации Объединенных Наций, и именно поэтому мы не можем молчать", - пишут высшие руководители ООН. Признав заслугу генерального секретаря ООН в борьбе с расизмом на всех уровнях, они призвали провести честную оценку того, как соблюдается Устав ООН в стенах организации.-0