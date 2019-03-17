Более 200 человек задержаны после беспорядков в Париже

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские власти поместили под стражу более 200 участников акции протеста "желтых жилетов", которая прошла 16 марта в Париже. Акция сопровождалась многочасовыми столкновениями между полицейскими и агрессивно настроенными манифестантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV .

По последней информации, в Париже вчера были задержаны 237 участников беспорядков, часть из которых ночью отпустили. Около 200 человек, в том числе15 несовершеннолетних, находятся под стражей.

В числе тех, кто принял участие в беспорядках, около 100 человек - известные правоохранителям члены ультралевых группировок. Подавляющее большинство погромщиков - представители движения "желтых жилетов", придерживающиеся радикальных взглядов.

18-я волна протестов "желтых жилетов" прокатилась по Франции 16 марта. Самые крупные столкновения зафиксированы в Париже. Эпицентром беспорядков стали Елисейские поля, где агрессивные демонстранты разгромили и подожгли десятки магазинов, кафе, газетных киосков. В результате 17 сотрудников полиции и 42 манифестанта получили ранения.

В остальных городах, включая Лилль, Марсель, Тулузу, акции "желтых жилетов" прошли практически без инцидентов.-0-