Более 200 тыс. японцев готовятся к эвакуации из-за ливней

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 тыс. жителей японских префектур Кумамото и Кагосима получили сегодня указание к эвакуации, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В упомянутых регионах был объявлен максимальный уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей. По последним данным, по крайней мере 13 человек числятся пропавшими в затопленном поселке Акисита (Кумамото), где разлилась река. Из-за ливней почти 9 тыс. домов в префектуре Кумамото остались без света.

Кризисный штаб, собирающий и анализирующий информацию, создан при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ. Национальное метеорологическое управление отмечает небывало сильные дожди на юго-западе Японии. Так, в некоторых районах префектуры Кумамото за сутки выпало 479,5 мм осадков.

Для помощи местным спасательным службам в эвакуации населения и борьбе с последствиями стихии власти Японии направили 10 тыс. военнослужащих на юго-запад страны.

В небольшом поселке Цунаки в префектуре Кумамото сошел оползень. К настоящему времени из-под завалов извлечены два человека, которые находятся в состоянии клинической смерти.-0-