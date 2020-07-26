Более 200 тыс. заразившихся коронавирусом: картина пандемии за прошедшие сутки

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом на планете увеличилось за сутки более чем на 200 тыс. Такие данные опубликованы 26 июня Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

На 26 июля в мире COVID-19 заболели 15 785 641 жителей, 640 016 из них умерли. За сутки зарегистрировано 200 625 новых случаев заболевания, умерли 4 823 человек.

Регион Северной и Южной Америки первенствует по количеству инфицированных - там 8 385 810 пациентов с коронавирусной инфекцией. За сутки этот показатель вырос на 93 499. За сутки умерли 2 890 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь унесла 332 589 жизней. В Европе зарегистрированы 3 216 335 заразившихся и 210 261 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 287, умерли 311 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 732 248, зафиксированы 39 786 смертей. За сутки число заразившихся увеличилось на 53 254, смертей - на 793.

Десятку стран с самым большим количеством заразившихся возглавляют США - 4 009 808. Далее следуют Бразилия (2 343 366), Индия (1 385 522), Россия (812 485), ЮАР (434 200), Мексика (378 285), Перу (375 961), Чили (343 592), Великобритания (298 685) и Иран (288 839).-0-