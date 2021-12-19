Более 21 тыс. человек эвакуировали на западе Малайзии из-за наводнений

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 21 тыс. жителей западных районов Малайзии вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться во временные центры из-за сильных наводнений, масштаб которых увеличивается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bernama.

По его информации, от стихии пострадал уже седьмой штат страны - Перак.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб распорядился направить дополнительные подразделения вооруженных сил и полиции для оказания гуманитарной помощи жителям пострадавших районов. В общей сложности свыше 66 тыс. спасателей, военнослужащих и полицейских были мобилизованы для участия в операциях. Национальный совет безопасности рассматривает возможность объявления режима чрезвычайной ситуации в штате Селангор и Куала-Лумпуре.

Сильные дожди, ставшие причиной наводнений, начались на западе Малайзии в четверг, в воскресенье осадки с порывистым ветром усилились.-0-

Из-за наводнений в Малайзии эвакуировали более 11 тыс. человек