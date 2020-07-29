Более 215 тыс. заразившихся коронавирусом зарегистрированы в мире за сутки

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 215 тыс. Согласно опубликованным 29 июля данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей возросло более чем на 5 тыс., передает ТАСС.

По состоянию на 29 июля в мире были зарегистрированы 16 558 289 случаев инфицирования (+215 127 за сутки) и 656 093 смертей (+ 5 274 за сутки).

В Северной и Южной Америке выявлено больше всего инфицированных в мире - 8 840 524 (+111 562 за сутки). За сутки умерли 2 984 пациента.

В Европе зарегистрированы 3 283 277 заразившихся и 211 616 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 993, умерли 705 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 892 056, зафиксированы 42 233 смерти. За сутки коронавирус выявлен у 53 676 человек, умерли 867 пациентов.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 263 571. Далее следуют Бразилия (2 442 375), Индия (1 531 669), Россия (828 990), ЮАР (459 761), Мексика (395 489), Перу (389 717), Чили (349 800), Великобритания (300 696) и Иран (296 273).-0-