Более 22 млн человек в мире заразились COVID-19

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 22 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По данным университета, сейчас насчитывается 22 145 643 инфицированных, умерли 780 908 человек. Больше всего случаев заражения (5 482 416) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 407 354) и Индия (2 767 253). В России, которая находится на четвертом месте в мире по числу зараженных, зарегистрировано 932 493 случая заражения, выздоровели 742 628 человек, умерли 15 872.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, затем распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.-0-