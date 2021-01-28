Более 220 человек пострадали во время столкновений в Ливане

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В уличных столкновениях между демонстрантами и полицейскими формированиями в северной столице Триполи (90 км от Бейрута) пострадали 226 человек. Об этом рассказал агентству Al-Wataniya представитель Ливанского Общества Красного Креста, сообщает ТАСС.

Большинству пострадавших оказана медицинская помощь, 35 человек госпитализированы.

Ливанская армия взяла под контроль основные площади в центре Триполи. Улицы патрулирует бронетехника. Ранее представитель сил безопасности Ливана сообщил, что из рядов демонстрантов было брошено несколько гранат в колонну полицейских формирований, в результате получили ранения девять человек, в том числе три офицера, один из них находится в госпитале в тяжелом состоянии.

25 и 26 января при подавлении беспорядков в Триполи получили ранения 75 демонстрантов и 57 силовиков, девять из них были госпитализированы. Командование ливанской армии призвало граждан соблюдать введенный властями комендантский час и не участвовать в уличных акциях протеста, которые сопровождаются погромами и актами вандализма.

Причиной волнений в Триполи стало недовольство населения по поводу введенных властям ограничительных мер на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. 21 января Высший совет обороны продлил действующее в Ливане чрезвычайное санитарное положение до 8 февраля. Карантинный режим, который сопровождается комендантским часом, свел до минимума экономическую активность и повлек за собой разорение мелких и средних предприятий. В результате обстановка в Триполи, где уровень безработицы достиг 60%, накалилась до предела. Правительство принимает меры по оказанию экстренной помощи семьям, оказавшимся за чертой бедности.-0-