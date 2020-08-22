Более 23 млн человек в мире заразились коронавирусом

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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 22 августа 23 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает ТАСС.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 23 026 230, умерли 800 237 человек, выздоровели 14 774 304. Больше всего случаев заражения - 5 645 697- зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 532 330) и Индия (2 975 701).-0-