Более 2,3 тыс. человек эвакуировали из-за пожара и взрывов на складах боеприпасов под Рязанью

7 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Более 2,3 тыс. человек эвакуированы из населенных пунктов в радиусе 5 км от складов в Рязанской области, где бушует пожар и взрываются боеприпасы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Силы и средства МЧС России задействованы для эвакуации граждан, а также защиты частных домовладений от пожара. Работы ведутся по третьему номеру сложности. По предварительной информации, из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуированы более 2,3 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе. Для эвакуированных организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов.

В настоящее время на месте пожара работают более 430 человек и 57 единиц техники, один пожарный поезд. В готовность приведены специалисты центра "Лидер", Ногинского и Тульского спасательных центров общей численностью 190 человек, в том числе 32 пиротехника, 21 единица техники, восемь кинологических расчетов, предназначенных для проведения минно-разыскных работ. Также в готовности находятся самолеты Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России, три пожарных поезда. Для ведения воздушной разведки готовятся беспилотные авиасредства.-0-

Два человека пострадали при взрывах на складе боеприпасов под Рязанью В больнице уточнили, что пострадавшую женщину доставили в реанимацию, еще одного раненого, мужчину, пока обследуют, о его состоянии не сообщается.

Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью По данным ведомства, пожар произошел на складе в районе населенного пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. "С порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.