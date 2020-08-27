Более 24 млн человек в мире заразились коронавирусом

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире 26 августа превысило 24 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 24 000 302, умерли 821 654 человека, выздоровели 15 629 291. Больше всего случаев заражения (5 807 480) зафиксировано в США.

Далее следуют Бразилия (3 669 995) и Индия (3 234 474).-0-